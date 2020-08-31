بالفيديو – شكران مرتجى وجرع زائدة من التفاؤل

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الفنانة السورية شكران مرتجى على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو طريفاً لها أثار اهتمام الكثير من معجبيها ومتابعيها. وظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “بالبنط العريض” للفنان الإماراتي حسين الجسمي.
وأرفقت المقطع بالتعليق: “لقيت الطبطبة وضحكته فيها كهربا. كمشة تفاؤل بأيلول يا رب. طبطبوا للي بتحبوهم وطبطبوا ع قلوبكم بتستاهلوا”.
وأحدثت بهذا ضجة كبيرة، وأثنى العديد من المتابعين على طرافتها وعفويتها ورأوا أنهم يحتاجون فعلاً إلى جرعة من الأمل والتفاؤل في ظل الظروف الصعبة التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد وتلك التي تعاني منها بعض الشعوب نتيجة الاوضاع الامنية والاقتصادية الصعبة.
ويذكر أن أغنية “بالبنط العريض” حققت نجاحاً كبيراً ولفتت أنظار الكثير من الفنانين. ومؤخراً انتشر فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر وهي تتمايل على أنغامها. إلا أنها تلقت تعليقاً مسيئاً جاء فيه: “إنت لسه عايشة؟” حيث ردت: “الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه أسالي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره”.
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