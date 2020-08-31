بالفيديو – هكذا تحولت غادة عبد الرازق إلى نسخة من شاكيرا

متابعة بتجــــــــــــرد: قررت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق التحول إلى نسخة من الفنانة الكولومبية العالمية شاكيرا. ولهذه الغاية استخدمت تطبيق Reface App الذي يساعد على إلصاق الوجه بجسم شخص آخر مع تقليده.

واستعانت الممثلة لهذه الغاية بمقاطع مصورة لشاكيرا وبدت وكأنها ترقص كما تفعل الاخيرة. وتناقل المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” ولفتت غادة أنظار عدد كبير من المتابعين الذين انقسموا في تعليقاتهم بين من أبدوا إعجابهم بالتجربة ومن رأوا أنها تنطوي على الكثير من التصنع.

ويشار إلى ان الفنانة أثارت الاهتمام في وقت سابق بصورة قديمة بدت فيها بشكل مختلف تماماً عن ذلك الذي تتسم به حالياً. ولهذا أشار بعض المتابعين إلى انها خضعت لعمليات تجميل. كما تعرضت في الإطار نفسه للانتقادات بسبب ظهورها بالسروال القصير جداً.

ويذكر أنها أمضت مؤخراً إجازة صيفية على شاطئ البحر برفقة زوجها هيثم زينيتا وافراد أسرتها، علماً أنها انتهت قبل هذا من تصوير مسلسل “سلطانة المعز”.