مشهد مؤثر.. إليكم آخر كلمات ميغان ماركل قبل مغادرتها القصر الملكي

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الصحافي الخبير في شؤون الاسرة الملكية البريطانية أوميد سكوبي مؤخراً أن ميغان ماركل ودعت فريق عملها قبل مغادرتها القصر الملكي البريطاني بطريقة مؤثرة.

واشار حسب تقرير لموقع France24 إلى أنه تمت دعوته لحضور مراسم وداع خلال اجتماع خاص أقيم بحضور عاملين في جمعية جامعات الكومنولث. ولفت إلى انها تحدثت خلال اللقاء أيضاً إلى الطلاب الذين يهتمون بقضية التغير المناخي.

وذكر في كتاب أصدره بالتعاون مع كارولين دوران تحت عنوان Finding Freedom أن زوجة الأمير هاري قامت أيضاً بلقاء فريق عملها في قصر باكنغهام. وكشف أنها بكت كثيراً قبل المغادرة وأنها أمسكت ذراعه بقوة وهمست في أذنه هذه الكلمات: “لم يكن على الأمور أن تسير على هذا النحو”.

وأضاف: “بكى أفراد فريق العمل الذي رافق الأمير وزوجته منذ يوم ارتباطهما الأول. كان من المفترض أن تكون النهاية سعيدة: شخصان، أحب كل منهما الآلأخر، تزوجا، أنجبا طفلاً. وبدلاً من ذلك غادرا البلاد”.

ونقل عنها في مقال كتبه لـHarper Bazar قولها لصديق: “تركت كل حياتي من أجل الانضمام إلى هذه الأسرة” وذلك رداً على من وجهوا إليها اللوم وطلبوا منها ومن زوجها مراجعة قرارهما.