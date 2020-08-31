بالصورة – زينة تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب إطلالتها الجديدة

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرضت الفنانة زينة لانتقادات حادة من متابعيها بعد نشر صور خاصة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، ظهرت فيها وهي تتواجد من الاحتفال بحفل زفاف ابنه الكاتب مدحت العدل برفقه أصدقائها والفنانه لبلبة.

وانتقد متابعو زينة في تعليقاتهم الإطلالة التي ظهرت بها وخاصة طريقة تصفيف شعرها، حيث علق أحد متابعيها بقوله: “إنتي ليه شعرك منكوش دي تسريحة؟”، وقال آخر: “شعرك ليش هيك”، وثالث: “شعرك عامل كده ليه”.

من ناحية أخرى، كانت زينة قد نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لشقيقتها نسرين، وطبت من الجمهور الدعاء لها بعد إصابتها بنزيف في المخ ودخولها غرفة الرعاية المركزة، ثم إجراء جراحة عاجلة.

يذكر أن زينة خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي، بمسلسل “جمع سالم” والذي عادت به إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات منذ تقديمها مسلسل “أزمة نسب”.

“جمع سالم” لم يحقق النجاح الذي كانت تتمناه زينة بسبب التسرع في التصوير لخروج العمل للجمهور، بالإضافة إلى أزمة كورونا وإلغاء مشاهد كثيرة، وشاركها في البطولة ميدو عادل ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز.