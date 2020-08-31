إليكم أفضل 5 أفلام في السينما

متابعة بتجـــــــــــرد: افتتحت دور السينما في شتى أنحاء الولايات المتحدة وكندا أبوابها مجدداً منذ أن أدى فيروس كورونا إلى إغلاقها في مارس الماضي.

تصدر فيلم الرعب الجديد The New Mutants “المتحولون الجدد” إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً سبعة ملايين دولار.

والفيلم من بطولة مايسي وليامز وأنيا تايلور وتشارلي هيتون وأليس براجا ومن إخراج جوش بون.

ويعد هذا من بين أول الأفلام الضخمة التي يتم عرضها منذ أزمة كورونا، وعلى الرغم من أن الإيرادات كانت عند الحد الأدنى من التوقعات فإن عرض شركتي “ديزني” و”توينتيث سينشوري استديوز” للفيلم يمثل أكبر عرض أول حتى الآن لفيلم جديد خلال الجائحة.

Unhinged

واحتل فيلم الحركة والإثارة Unhinged “المختل” المركز الثاني في ثاني أسبوع لعرضه محققا 2.6 مليون دولار.

والفيلم من بطولة راسل كرو وكارين بيستوريوس وجابرييل بيتمان وجيمي سمبسون ومن إخراج ديريك بورت.

Spongebob The Run

وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة الجديد Spongebob The Run “سبونج بوب: الهروب” محققاً 604 ألف دولار.

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The Personal History of David Copperfield

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد “التاريخ الشخصي لديفيد كوبرفيلد” The Personal History of David Copperfield وحقق 520 ألف دولار، والفيلم بطولة ديف باتيل وأنورين بارنارد وبيتر كابالدي ومورفيد كلارك ومن إخراج أرماندو يانوتشي.

Words on Bathroom Walls

وجاء في المركز الخامس فيلم الدراما “كلمات على جدران الحمام” words on bathroom walls محققاً 453 ألف دولارا في ثاني أسبوع لعرضه.

والفيلم بطولة تشارلي بلامر وآندي جارسيا وتايلور راسل وأناسوفيا روب ومن إخراج ثور فرودينتال.

ورغم أن العديد من دور السينما قد فتحت أبوابها مجدداً إلا أن بعض من أكبر أسواق السينما ومن بينها لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن ونيويورك لا تزال مغلقة.

وفي المناطق التي استأنفت فيها دور السينما نشاطها يتم فرض حد أقصى للطاقة الاستيعابية لدور السينما إضافة إلى إبقاء مسافة بين المقاعد التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.