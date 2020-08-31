الجمهور على موعد مع تيم حسن قريبًا.. جبل شيخ الجبل عائد!

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد طول انتظار، يبدو أن الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة الرد” قد وصل إلى بوابة العرض بعد أن تأجل عرضه في رمضان الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقررت شركة الصباح أن تعرض العمل المنتظر في سبتمبر المقبل عبر منصة “شاهد VIP”، ليعود تيم حسن بشخصية “جبل” رجل العصابة الآمر الناهي، الذي مثل الحالة بكفاءة وبشكل حقيقي في أجزاء العمل الثلاثة، إلى جانب شقيقه أويس مخللاتي “صخر” وابن عمهما عبدو شاهين “عبدو” ليمارسوا بطولاتهم ضمن ضيعتهم التي تقع على الحدود السورية – اللبنانية بأحداث شيقة وغريبة.

وضج هذا الخبر بين جمهور وعشاق تيم حسن عبر مواقع التواصل الذين عبروا عن شوقهم لمتابعة العمل بتفاصيله الغامضة معلنين عن عطشهم لمعرفة ماذا سيحدث للعشيرة في الجزء الجديد، آملين أن يكون “الهيبة- الرد” من الأعمال الواعدة.

ومسلسل “الهيبة – الرد”، الذي شد الجمهور إليه على مدار 3 أجزاء هو من كتابة فؤاد حميرة وإنتاج صادق الصباح وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما من بينهم عبدو شاهين وروزيتا لازقاني وأويس مخللاتي وغيرهم، وقد انضم إلى بطولة العمل في جزئه الرابع النجم اللبناني عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت.