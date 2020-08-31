“إختراع” تامر حسني ومحمود العسيلي يحطم الملايين على يوتيوب

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الدويتو الغنائي الجديد الذي أطلقه النجم المصري تامر حسني بالتعاون مع محمود العسيلي تحقيق نجاحاً واسعاً، إذ تخطى حاجز الـ4.5 مليون مشاهدة بعد طرحه بـ48 ساعة عبر يوتيوب، وهو من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم.

وأغنية “اختراع” من كلمات أحمد حسن راؤول، ولحن أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تسجيلها في استوديو Th production.

أمّا الكليب من إخراج تامر حسني في أوّل تجربة له بهذا المجال وذلك بعد أن كان قد أشرف على إخراج معظم أعماله المصوّرة في السابق. وجاءت فكرة العمل مميّزة جدًا لتتناسب الأجواء مع كلمات الأغنية.

نفيد بالذكر أن كليب “إختراع” يحتلّ منذ طرحه المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر روجًا في مصر ومختلف البلدان العربية.

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