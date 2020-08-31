“يا وفية”.. أحدث أغاني كاظم الساهر

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد نجاح ألبومه الغنائى الأخير “كتاب الحب”، ينشغل الفنان العراقي كاظم الساهر بالتحضير لألبومه الجديد الذي تعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء.

ومؤخراً كشفت تقارير عن تعاون القيصر مع الموزع الموسيقي يحيى الموجي في واحدة من أبرز أغنيات الألبوم تحمل عنوان “يا وفية” التي تحمل طابعاً درامياً وهي من ألحان القيصر.

وعبر عشاق “الساهر” عن حماسهم لسماع الأغنية الجديدة وخاصة أن العنوان مشوق وملفت.

وكان المطرب العراقي قد دعا إلى دعم ومساندة الشعب اللبناني في محنته الإنسانية، بعد الفاجعة التي ألمت بالعاصمة اللبنانية بيروت، جراء انفجار المرفـأ البحري في الرابع من الشهر الجاري، مخلفاً وراءه أكثر من 170 شهيداً وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين.

وقال الساهر في فيديو مصور عبر صفحاته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي: “ما أقوى الشعب العربي أمام المحن، تحمّلهم الجروح والأزمات المستمرة. كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم. أحبائي في لبنان كلنا معكم، شكراً لكم، شكراً لجهودكم، شكراً لجهود أبطال الصليب الأحمر، الذين يعملون ليل نهار لمساعدة الناس. أتمنى من الجميع أن يساهم”.