محمد سامى يعود للسينما بعد 3 أعوام بـ"العميل صفر" وتحدى جديد مع أكرم حسنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود المخرج محمد سامى للسينما مجدداً بعد غياب دام لـ 3 سنوات، بفيلم جديد بعنوان "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسنى، وذلك بعد غياب منذ أن قدم آخر أفلامه "أهواك"، مع النجم تامر حسنى، وشارك في بطولته مى عمر، نور اللبنانية، درة، محمود البزاوى، وخاض من خلاله تجربة التأليف السينمائية.
وأعلن محمد سامى عن تسلمه النسخة النهائية من الفيلم، الذى يقوم ببطولته أكرم حسنى، في أول تعاون يجمع بينهما في السينما، حيث من المقرر أن يقوم سامى بترشيح الابطال والتعاقد معهم من قبيل الشركة المنتجة، كما من المقرر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.
محمد سامى من المقرر أن يخوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، وهو المسلسل الثانى في تجربة محمد سامى التأليفية، بعدما قدم تجربة ـاليف مسلسل "البرنس" الذى قدمه النجم محمد رمضان العام الماضى وحقق ناجحاً كبيراً في الشاشات .
وكان آخر أعمال أكرم حسنى فى السينما فيلم "البدلة" مع تامر حسنى عام 2018 وشارك فى بطولته أمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سراج، وضيوف الشرف حسن الرداد وايمى سمير غانم وأحمد زاهر وأحمد شوبير ومجدى عبد الغنى وتامر أمين، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.
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