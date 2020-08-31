شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع ستيفان جيمس للمشاركة في American Son لـ راسل كرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الممثل العالمي ستيفان جيمس مفاوضات نهائية للمشاركة مع النجم العالمي راسل كرو في فيلم الإثارة American Son"" والذي يستند إلى الفيلم الفرنسي الشهير "A Prophet"، وتدور أحداث الفيلم حول رجل (جيمس) الذي يقع تحت سيطرة رجل عصابات لا يرحم (كرو) أثناء وجوده في السجن ، الذى قام ببناء نقابة إجرامية متعددة الأعراق .

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وكان قد كشف النجم راسل كرو عن مفاجأة مدوية تعود لما قبل 20 عاما مضت، حين تحدث أثناء حلوله ضيفاً فى برنامج جيمى فالون مؤخراً أنه كاد يرفض واحد من أفضل الأفلام فى تاريخ هوليود، الذى فاز بجائزة أوسكار، وهو فيلم Gladiator، حين أكد أنه ومع قراءة النص للمرة الأولي شعر بأنه سىء للغاية واصفاً إياه بأنه كان لا يتضمن جمل حوارية بالشكل المطلوب وكأنه عبارة عن حلبة قتال فقط، وبالتالى رآه سيئا جداً ورفض العمل عليه.

راسل كرو أضاف أنه غير رأيه بعدما قابل المخرج ريدلي سكوت، الذى أكد له وجوب نسيان كل مخاوفه والتفكير فى أنه سيكون جندى رومانى يعود بالزمن لعام 180، وهو ما أثار شغفه بالفعل، خاصة أنهم أثناء العمل على الفيلم شعروا كلهم بأنهم جزء من ملحمة تاريخية صممها ببراعة المخرج ريدلي سكوت، وبالتالي جنت تلك الملحمة ثمارها حيث لا يزال الكثيرون يتحدثوا عن الفيلم رغم مرور 20 عاما على طرحه الأمر الذى لا يحدث مع كافة الأفلام مهما كانت روعتها.