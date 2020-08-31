إحالة مسؤولين للتحقيق.. بعد تسريب عقد سيارة ياسمين صبري الفاخرة هدية أبو هشيمة

الإثنين 31 أغسطس 2020

تسبب تسريب عقد السيارة الجديدة للفنانة المصرية ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة، في جدل واسع بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وثيقة خاصة بسيارة ياسمين الجديدة، وقيل إن زوجها أحمد أبو هشيمة، هو من أهداها لها.

وتتناول الوثيقة التي نسبت للإدارة العامة لجمارك السيارات بمحافظة الإسكندرية في مصر تفاصيل السيارة كاملة.

وأثارت الوثيقة جدلًا واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث توضح أن السيارة من ماركة "رولز رويس داون" كابورليه، موديل 2020، وقيمتها 6 ملايين و113 ألفًا و545 جنيهًا مصريًا.

وبحسب الوثيقة فإن إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفًا و137 جنيهًا، بإجمالي سعر يقارب الـ10 ملايين جنيه، غير أن إعفاء السيارة من الضريبة الجمركية أحدث جدلًا أكبر بين المتابعين وسط حديث عن "الواسطة" والنفوذ الذي يتمتع به أبو هشيمة.

وإزاء تلك الاتهامات خرجت مصلحة الجمارك المصرية ببيان أوضحت فيه سبب الإعفاء الضريبي مع شرح النسبة التي بسببها حدث جدل بين الجمهور.

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ونشرت صفحة الجمارك عبر "فيسبوك" البيان الذي جاء فيه: "السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الأوروبي ذات سعة لترية من 2000 سم مكعب فأكثر، معفاة من الضريبة الجمركية".

وأوضح البيان أن هذا يأتي: "طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وبيتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط".

في ذات السياق، أفادت مواقع محلية مصرية نقلًا عن مصادر أمنية بأن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية المصرية فتحت تحقيقًا مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، على اعتبار أن ذلك يعد فعلًا يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالفًا للتعليمات.

ونوهت المصادر، التي وصفت بالمطلعة، إلى أن السيارة بالفعل وصلت من الخارج إلى مصر، وأنها دخلت مرحلة التحضيرات من خلال وضع أغلفة عليها لحمايتها من الخدش بسبب ثمنها الباهظ.

وكانت قد ضجت مواقع التواصل بصور السيارة والعقد المسرب، وسط اتهامات بالفساد بسبب الإعفاء الجمركي واحتساب نسبة خلاف النسبة المقررة، ومطالب بمحاسبة المقصرين.

وخرجت ياسمين صبري لترد على الجدل الواسع الذي أثارته مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورة لها عبر حسابها على "تويتر" وهي تقود السيارة نفسها، وعلّقت بإيموجي "قلب أحمر".