تطبيق أنغامي يعوض المتضررين من عدم مشاهدة حفل عمرو دياب

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تعهد تطبيق "أنغامي" الموسيقي، أمس السبت، عن تعويض كافة المتضررين من عدم مشاهدة أول حفل على الإنترنت للفنان المصري، عمرو دياب، نتيجة حدوث عطل فني.

وقال التطبيق عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "لكل من حجز التذكرة وانتظر حفلة عمرو دياب ولم يتمكن من مشاهدتها، نتقدم بخالص اعتذارنا ونعدكم بإعادة قيمة التذاكر بالإضافة إلى بعض الهدايا".

وكان عطل فني ضرب حفل المطرب المصري الشهير يوم الجمعة بسبب الإقبال الشديد الذي عطل الخوادم، إستمر العطل ربع ساعة، وأعلن التطبيق بأن الحفل سيتوفر على التطبيق للمشاهدة، لكن ذلك لم يمنع البعض من حاملي التذاكر الى المطالبة بإعادة ثمنها..