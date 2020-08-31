شكرا لقرائتكم خبر عن "لغبطيطا" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تتخطى حاجز الـ5 مليون مشاهدة خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "لغبطيطا" التى طرحها مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال حاجز الـ 5 مليون مشاهدة في 5 أيام، وتعد الأغنية مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل "الجرافيكس" على كل مقطع من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وهى من توزيع اسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: رجعنا ليكو هنعلم تاني فيكو، جامدين دايما عليكو كاسحين كل المجال، يلا الدنيا زيطا وهنعمل لغبطيطا، أسامينا دي ع الخريطه معروف مين التقال، التعليم ف الرأس قولنا مش بالكراسيا حتت بونبانويا يا حتت اناناس، يا بت فردايه واستك والعود حلو وفنتستك، علي صوتي بتهزي وسطك ضحكتك هيا ميزتك، جاي ليه تصالحني ياللي انت زمان جارحني، متقوليش اسف سامحني بعدك عني دا هيريحني، البت دي عايزه بوسه هتشوفها تقول عروسه، سنيوره مالعين المحروسه طب ليه عملالي مقموصه .

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الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهما عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهما، وأيضا بعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين بعد الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد.

وفي وقت سابق، شارك المطرب عمر كمال عبر صفحته بموقع فيس بوك فيديوهات خلال غنائه بصحبة مطرب المهرجانات حمو بيكا بإحدى القرى بالساحل الشمالى، حيث ظهر الثنائى على المسرح أمام الجمهور بالقرب من شاطئ البحر، وعلق قائلا: "عمر وبيكا فى الساحل".