عمر السعيد لمصراوي: "لم أهتم بترتيب اسمي على تترات الأعمال وهذه غلطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قال الفنان عمر السعيد، إنه كان لا يشغله ترتيب اسمه على تترات الأعمال التي شارك بها

وأكد في تصريحات خاصة لمصراوي: "مابيشغلنيش.. ودي غلطة مني، لأني فيه حاجات عملتها، كان المفترض اسمي يتكتب في حتة أفضل بناءً على الدور".

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وتابع: "اكتشفت فيما بعد إن الممثلين اللي معايا ويكونوا عاملين دور أقل، كاتبين في عقودهم هيتكتب اسمهم فين، ماكنش الموضوع ده يشغلني ولكنه أصبح يشغلني في أعمالي القادمة، وده موضوع حاطه في دماغي بعد كدا".

وأضاف: "طول عمري شايفه ميفرقش معايا.. ولكن مؤخرًا شوفته بيفرق جوه الشغلانة والأعمال الدرامية كنوع من التقدير".

يذكر أن عمر السعيد شارك مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل وشيرين رضا وهاني عادل وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعمر السعيد وميريت عمر الحريري وأحمد حسنين وصدقي صخر وعمر الشناوي، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.