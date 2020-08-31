خالد عليش يعلق على سيارة ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان خالد عليش على نوع سيارة الفنانة ياسمين صبري "رولز رويس"، التي أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سعرها .

وكتب "عليش" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بخصوص الرولز رويس اللي عمالين تتكلموا عليها طبعا هي عربية محترمة بس العربية النوبيرا النبيتي بتاعة عبدالحميد لو فركت معاها علي طريق سريع هتزعلها جامد و تكييفها تلاجة وفيها بلوتوث و كمبيوتر رحلات".

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارة الفنانة ياسمين صبري الجديدة، وصور لورقة تظهر سعرها.