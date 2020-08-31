ميرهان حسين تخضع لجلسة تصوير على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
خضعت الفنانة ميرهان حسين، لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر.
ونشرت "ميرهان" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "محدش يقولي الصيف خلص ".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، الذي عرض منذ عدة أشهر وحقق نجاحًا كبيرًا.
والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، نسرين طافش، رشدي الشامي، إسلام جمال، أمير صلاح، تامر شلتوت، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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