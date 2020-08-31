بعد جو بايدن وكمالا هاريس: باراك أوباما وزوجته ينعيان تشادويك بوسمان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - بعد مرشح الرئاسة الأمريكي الديمقراطي جو بايدن،ونائبته السيناتور كمالا هاريس اللذين رثيا الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان بكلمات مؤثرة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ،تبعهما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بنعي الممثل الشهير الذي وصف بأنه أفضل ممثل قدم أفلام السيرة الذاتية لرموز السود الأمريكيين خاصةً: جاكي روبنسون وجيمس براون والملك تشالا الذي افتخر بأدائه لهم وبأنهم فخره الحقيقي كممثل.

وحرص بدوره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على نعي مواطنهما الممثل تشادويك بوسمان بطل فيلم "بلاك بانثر" الذي اشتهر فيه بدور الملك تشالا الملقب بالنمر الأسود الذي توفي يوم الجمعة 28 آب- أغسطس 2020 الجاري عن عمر 43 عاماً بعد صراع قاس وشجاع مع سرطان القولون،استمر أربع سنوات .

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يعرف معنى المثابرة واستدعاء القوة الحقيقية

تشادويك بوسمان



وشارك باراك أوباما صوراً له مع الراحل تشادويك بوسمان من لقاء سابق جمع بينهما عبر حساب له في أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقال في كلمات مؤثرة عنه:" لقد قدم تشادويك بوسمان إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال وقتما كان يجسد دور لاعب البيسبول الراحل جاكي روبنسون".

وأضاف لمتابعيه: "يمكنكم القول على الفور إن تشادويك كان مباركاً، إذ أن تكون شابا وموهوباً وأسود البشرة، وأن تستخدم هذه القوة لمنح الأطفال أبطالاً يتطلعون إليهم، وأن تفعل كل ذلك أثناء شعورك بالألم، يا لها من استفادة قام بها تشادويك لحياته ".

أما "سيدة أمريكا السابقة" ميشيل أوباما، فغردت على تشادويك بوسمان عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "فقط تشادويك بوسمان قادر على أن يجسد جاكي روبنسون وثورغود مارشال و"تشالا" من فيلم "بلاك بانثر"، كما أنه يعرف معنى المثابرة واستدعاء القوة الحقيقية، وهو ينتمي إليهم هناك كبطل، وللأطفال ذوي البشرة السوداء ولجميع أطفالنا. ليس هناك هدية أفضل منه لكي نقدمها لعالمنا "،وفقاً لوسائل إعلام مختلفة.

يشار إلى أن تشادويك بوسمان لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما أعلنت عائلته عن صراعه الشجاع مع سرطان القول،وأنه كان يعمل خلال خضوعه للعلاج منه في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مر به، وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا".

وأضاف بيان العائلة: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم، لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها تم تصويرها جميعا أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي".

بالإضافة إلى السياسيين الديمقراطيين ،نعى الكثير من مشاهير هوليوود الممثل الراحل بوسمان على رأسهم: دينزل واشنطن وكريس إيفانز وبري لارسون والمخرج جوردان بيل وكيت هادسون وآشتون كوتشر وماريا كاري وريز ويذرسبون.