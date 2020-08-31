شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فيديو منى فاروق يدخل فنان جديد في ورطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 31 أغسطس 2020 02:57 صباحاً - في أعقاب قضية الفيديو الإباحي الذي انتشر للممثلتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج مع المخرج المصري خالد يوسف.

انتشرت العديد من الشائعات حول علاقة فاروق بالفنانين المصريين محمد رمضان ومحمد حماقي، الذي بدأ بشكل واضح في تورطهما معاً في السمعة السيئة بسبب المشاهد التي ظهرت لهما في الفيديو. وفقاً لموقع “القن”

وفي ذات السياق، علقت فاروق عن إشادة حماقي بدورها في مسلسل “ظل الرئيس” وذلك أثناء إحيائه أحد الأفراح التي كانت تحضرها، أنها سعيدة بهذه الإشادة وتعتز بها كثيرًا، حسب موقع الفن.

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وقالت :”أسعدني جدًا ما قاله النجم الكبير محمد حماقي في الحفل، وهذه شهادة كبيرة بالنسبة لي وأعتز بها، ولم أتوقع أنه يعرفني”.

وأضافت :”كلامه عني من أجمل الكلام الذي سمعته في حياتي، وأتمنى العمل معه، وقلت له هذا الكلام”.

وضمن موجة الانتقادات والضجة التي أحدثها الفيديو، تداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع فاروق برمضان، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، ومنهم من أشار بأن الصورة جديدة.

وفي مقابلة سابقة لها حول مشاركتها في الأدوار،: أوضحت أنها لن تقبل بأي دور يحمل أي نوع من الإغراء، مؤكدًة أنها لا تحب أن يراها الجمهور في هذه الأدوار وقالت :”ممكن أمثل أدوار شرْ، وأعشق الأدوار الكوميدية خاصة تلك التي تقوم بها الفنانة ياسمين عبدالعزيز”.