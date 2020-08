شادويك بوسمان.. السرطان يقهر النمر الأسود

يشتهر الممثل شادويك بوسمان بتجسيد دور البطل الخارق "بلاك بانثر" في عالم مارفل السينمائي، إلا أنه يمتلك مسيرة فنية حافلة لا يعلم عنها الجمهور الكثير.

رحل الممثل الأمريكي عن عالمنا في عمر الـ 43، بعد صراع مرير مع مرض سرطان القولون، ونٌشر الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

بدأ "بوسمان" مسيرته السينمائية عام 2008 بفيلم The Express: The Ernie Davis Story، حيث جسد شخصية لاعب كرة القدم الأمريكية الشهير فلويد ليتل، ومع نجاح الفيلم، استمر "بوسمان" في تجسيد أدوار شخصيات أيقونية من أصحاب البشرة السمراء.

عام 2013، لعب "بوسمان" دور لاعب كرة القاعدة الأمريكي جاكي روبينسون، الذي كان أول رجل أسمر البشرة يلعب في الدوري الرئيسي، كما لعب دور الموسيقي جيمس براون في فيلم Get On Up.

كانت نقطة التحول الحقيقية في حياة بوسمان، هي فوزه بدور الملك تشالا، ملك واكاندا، البطل الخارق بلاك بانثر، الذي صدر فيلمه عام 2018؛ ليصبح أول فيلم من إنتاج مارفل بطله أسمر البشرة، وهو أيضا فيلم الأبطال الخارقين الوحيد الذي يرشح لأوسكار أفضل فيلم.

وكشف موقع "لوبر" الأمريكي بعض الأسرار عن حياة الممثل الراحل قد لا يعرفها كثيرون.



مَثَل رغم آلام السرطان





أصيب شادويك بوسمان بمرض السرطان عام 2016، نفس العام الذي فاز فيه بأول أدواره مع عالم مارفل، فيلم Captain America: Civil War (كابتن أمريكا: الحرب الأهلية)، ورغم ذلك لم يعلم أحد أنه مريض سرطان.

تمكن الممثل أن يبقي على مرضه سرًا ويواصل التمثيل والعلاج الكيماوي وحضور الحفلات السينمائية والعمل الخيري دون أن يعلم الجمهور شيئًا.

Advertisements

بدأ الجمهور يشك في صحة بوسمان مؤخرًا، عندما نشر مقطع فيديو ترويجي لفيلم جاكي روبينسون، حينها انتبه الجمهور إلى فقدانه الوزن وأبدى البعض تخوفًا من مرضه؛ ليقوم الممثل بحذف الفيديو لاحقًا دون إبداء أسباب.



لاعب سلة محترف





خلال المرحلة الثانوية، لعب "بوسمان" كرة سلة وقاعدة أمريكية، وقال في أحد اللقاءات مع مجلة فانيتي فير، إن كرة السلة كانت شغفه الرئيسي، وإنه كان دومًا رياضي محترف.

وكان يحضر مباريات كرة السلة بانتظام، إلا أنها لم تكن عشقه الوحيد، إذ كان يحب الملاكمة أيضًا.

كتب أول مسرحية له في المدرسة

كان "بوسمان" شغوفًا بالمسرح منذ صغره، وكان يعتبره عشقه الأول، إذ كتب ومثل في أول مسرحية له في المرحلة الثانوية، وبعد تخرجه من جامعة هوارد بشهادة الليسانس في الإخراج، ذهب ليمثل في مسرحية Zooman and the Sign، ليفوز بجائزة بوليتز في سن الـ 23.



أصعب أدواره





قال "بوسمان" إن "بلاك بانثر" لم يكن أصعب أدواره رغم متطلباته الجسدية، وإنما دور جيمس براون في فيلم Get On Up، إذ كان يتمرن من 5 إلى 8 ساعات يوميًا للقيام بدور الموسيقي الشهير.



اهتم بالمساواة وحقوق السمر

اعتاد "بوسمان" نشر تقارير حول حقوق أصحاب البشرة السمراء في أمريكا والحديث عن أهمية المساواة، وكان له تواجد دائم في القضايا الحقوقية الشائكة.

وكان آخر صورة نشرها قبل وفاته، صورة تجمعه بالمرشحة سمراء البشرة كاميلا هاريس، مرشحة نائب الرئيس الأمريكية، بتعليق يحث معجبيه على التصويت لها في الانتخابات المقبلة.