شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار: لم أتوقع نسبة مشاهدة الجمهور المصرى لمسلسل خمسة ونص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان السورى معتصم النهار: "إن مسلسل (خمسة ونص)، الذى عرض فى رمضان الماضى حقق نجاحا كبيرا لم أكن أتوقعه، ولكن فى النهاية لا يصح إلا الصحيح ولكل مجتهدا نصيب، ونحن بالفعل تعبنا كثيرا فى هذا المسلسل وكان هدفنا الأساسي أن يجد المسلسل قبولا لدى الجمهور، فحاولنا تقديم حالة فنية تليق بالجمهور"، وأضاف: "عندما عرض علىّ المسلسل وقرأته وجدت أول 12 حالة سأكون فيهم صامتا تماما، وهذا الأمر جعلنى أخاف فى البداية ورأيت الموضوع صعبا جدا، خاصة أنه عمل يعرض خلال رمضان ومع نجوم كبار ومخرج مبدع".

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وأضاف معتصم، أثناء استضافته فى برنامج سهرانين والذى يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة On: "قررت أن أخوض التجربة وأن أتحدى نفسى ودخلت التجربة بكل ما أوتيت من قوة، وكانت تجربة صعبة ولكنى وفقت فيها، واندهشت كثيرا أنها حققت كل هذا النجاح فى مصر، فأنا لم أتوقع انتشاره فى مصر، لأن الجمهور المصرى عادة يكون لديه الكثير من الدراما التليفزيونية خلال رمضان، ويكون أولويات مشاهدته لها، لذلك نسبة مشاهدته للمسلسل كانت مفاجأة".

وقالت الفنانة أروى جودة، أثناء استضافتها فى نفس البرنامج، عن مسلسلها "صانع الأحلام" والذى عرض خلال السباق الدرامي فى رمضان: "هذه أول مرة أشارك فى عمل تنوع فيه الفنانون بين لبنانيين وسوريين ومصريين، ولكنى لم أشعر قط بالغربة بينهم، فكان كل فريق العمل مثل الأهل، على الأخص الفنان الجميل مكسيم خليل بطل العمل والذى جعلنا لم نشعر بأى غربة، وفى الحقيقة أنا سعدت جدا بهذه التجربة لدرجة أننى بكيت فى آخر يوم تصوير".