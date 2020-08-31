شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة: أعشق السهر على البحر.. ومعتصم النهار: لم أشعر بالغربة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة أروى جودة أنها تحب اللبس المريح أكثر من الفساتين والمكياچ، فعادة تخرج وهى ترتدى الچينز والتيشرت مع قليل من المكياچ، وأكدت أن الجمهور يتعرف عليها فى الشارع دائما؛ لأنها اعتادت أن تظهر خلال أعمالها بمظهرها الطبيعى.

وأضافت أنها تعشق السهر خاصة مع أصدقائها، فدائما ما تجمعهم سهرات للعب والاستمتاع، ولكن أكثر السهرات التى تعشقها تكون على البحر، بالإضافة إلى أنها تعشق السفر، خاصة السفر داخل مصر، فمصر بها أماكن جميلة جدا وممتعة، خاصة الأماكن البدائية، التى ما زال أهلها يتعاملون بالطبيعة.

وقال الفنان السورى معتصم النهار، خلال استضافته ببرنامج سهرانين مع الفنانة أروى جودة، على قناة on، والذى يقدمه الفنان أمير كرارة، أن هذه هى المرة الأولى الذى يزور فيها مصر، وعدم زيارته مصر خلال الفترة السابقة كان تقصيرا منه، ولكن العالم العربى خلال آخر خمسة أو ستة أعوام كانت الأوضاع فيه غير مستقرة، وكانت هناك خطورة على الكل كما كان يصور الإعلام.

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وأضاف معتصم النهار: "أعرف أن الوضع فى مصر كان مستقرا تماما، وكان الناس يعيشون حياة آمنة، ولكن الإعلام كان يعكس أحيانا صورة غير ذلك، وهذا بالضبط ما حدث فى سوريا، فعندما ترى الإعلام فى سوريا تجدها خرابا، وهذا ليس حقيقيا، فالحياة فى سوريا لم تتوقف لحظة، فالمدارس كانت تعمل بشكل مستمر والجامعات والشركات، وأوقات عدم الاستقرار كانت قليلة جدا".

وأكد أن "مصر فى الحقيقة تعنى الكثير لكل سورى، وعندما تُذكر مصر أتذكر عائلتى، فنحن تربينا على الدراما المصرية، وعندما جئت مصر لم أشعر بالغربة نهائيا".