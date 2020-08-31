شكرا لقرائتكم خبر عن "فى غيابه تمام".. هل يوجه محمد رشاد أغنيته الجديدة لطليقته مى حلمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد رشاد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه انتهى من تسجيل اغنية جديدة تحمل إسم "في غيابه تمام" من الحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبدالهادى وكلمات هشام عبدالحليم هندسية صوتية وماستر مصطفى رؤوف ومن المقرر طرحها قريبا وتحمل عدد من المفاجت وتقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة ويراهن عليها بقوة، ولقد تم بالفعل طرح برومو الأغنية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى تمهيدا لطرحها.

وتساءل الجمهور، عن اسم الاغنية، وهل ترتبط بقصة انفصاله عن زوجته مى حلمى، وهو ما دفع رشاد للصمت مؤخراً، ولم يعلن عن أى تفاصيل اذا كانت الاغنية بسبب انفصاله أم لا .

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وتحولت قصة انفصال مي حلمي عن المطرب محمد رشاد، إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد إعلان الثنائي انفصالهما عقب مرور عام على زواجهما الذى اتسم بالكثير من الخلافات.

كما دخل محمد رشاد مجال التمثيل للمرة الأولى في رمضان الماضى بمسلسل ليالينا 80، وقد كشف عن تلك المفاجأة من خلال تصريحات سابقة لليوم السابع أكد فيها أنه بدأ الإعداد لألبومه الجديد، والذى سيشهد تعاونا مكثفا مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعي بأكثر من أغنية.

يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد دعاء ديني بمناسبة شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، وكانت آخر أيضا كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق.