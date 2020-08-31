خالد سليم يعلن بدء تصوير دوره في مسلسل"جمال حريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن الفنان خالد سليم، عن بدء تصوير دوره في مسلسل "جمال حريم".

ونشر سليم، صورا له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مساء الفل على كل حبايبي في الوطن العربي ..بدأت تصوير مسلسلي الجديد دعواتكم بالتوفيق ".

مسلسل "جمال حريم" مأخوذ من قصص حقيقية عن حكايات الدجل والشعوذة، ويخوض بطولته: نور اللبنانية ودينا فؤاد وخالد سليم ، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، ودينا فؤاد واسلام جمال، وتأليف سوسن عامر ومن إخراج منال الصيفي.