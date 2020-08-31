الناقد ضياء حسني يتعرض لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعرض الناقد ضياء حسني، لوعكة صحية، استلزمت نقله المستشفى.
وكتبت الناقدة صفاء الليثي، عبر صفحة جمعية نقاد السينما المصريين، بموقع فيسبوك: "الزميل الناقد ضياء حسني عضو الجمعية، يمر بحالة حرجة وهو موجود حاليا بمستشفى الخازندار، كل التمنيات بالشفاء العاجل".
الناقد ضياء حسني، هو عضو جمعية نقاد السينما، كما شارك في لجان تحكيم عدد من المهرجانات منها الإسكندرية السينمائي، وله العديد من الكتب والمقالات النقدية.
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