محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة نوال الزغبي

نشرت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صورة لها وسط الطبيعة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "حجاب" على رأسها. أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر قصير. سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة. Advertisements ريهام عبد الغفور نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل منزلها دون مكياج.

ياسمين صبري نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من داخل سيارة فارهة. أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس بيضاء. هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي بموقع" إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها من داخل سيارة.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري في سيارة فارهة ولاميتا فرنجية بـ"الحجاب".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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