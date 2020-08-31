حسن الرداد ينشر صورًا من جولته الترويجية لفيلم "توأم روحي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورًا، تجمعه بفريق عمل فيلم "توأم روحي"، من جولته الترويجية للفيلم في مدينة الإسكندرية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الرداد في إحدى الصور بصحبة الفنانة أمينة خليل، والفنانة عائشة بن أحمد، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع فريق العمل، وعلق:"فيلم توأم روحي الإسكندرية، الساحل الشمالي".

"توأم روحي" تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي.