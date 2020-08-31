تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يعايد زوجته في عيد ميلادها بـ “رسالة حب”

قدم الفنان المصري ​محمد رمضان تهنئة لزوجته بعيد ميلادها على طريقته الخاصة، بنشر صورة تجمعهما، موجهاً إليها رسالته الرومانسية قائلاً “عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي، ربنا يحفظك ويحفظ اولادنا ويحفظ كل أسرة من كل شر”.

وحصدت الصورة التي ظهر فيها رمضان وهو ممسكاً بيد زوجته، على عدد كبير من الاعجابات والتعليقات المهنئة لها بعيد ميلادها.

وكان قد إستعرض رمضان من خلال مقطع فيديو في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي طائرته الخاصة التي اصطحب بها عائلته المؤلفة من زوجته نسرين وأبنائه، وشقيقه محمود رمضان وزوجته، وشقيقته إيمان وزوجها، وكذلك تباهى بقوته الجسدية إذ بدا وهو يقوم بحركات الـ”Push up” وكان محمد عاري الصدر، وعلق على الفيديو الذي صممه على أغنيته “نمبر وان” :”إلى دبي”، ولم يكشف رمضان عن سبب الرحلة.

إشارة إلى أن رمضان كان يشارك متابعيه خلال قضائه إجازته بالساحل الشمالي على مشاركة جانباً من استقبال جمهوره له أثناء قدومه إلى هذه المنطقة السياحية والمصيف/ ونشر رمضان مقطع الفيديو الذي ظهر من خلاله وهو بداخل سيارته في احدى قرى الساحل الشمالي، ويظهر من نافذة السيارة عدد كبير من جمهوره الذين رددوا “نمبر وان الأصلي”، وسط تجاوب كبير من رمضان معهم.