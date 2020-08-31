تراند اليوم : خدعوك فقالوا – شقيقة تامر حسني تزوجت من فنان يهودي شهير

تداول صفحات على مواقع التواصل خبرا يحمل في طياته عددا من الكوارث دون بحث أو تدقيق.

البداية كانت بالحديث عن الفنان الراحل منير مراد شقيق النجمة ليلى مراد .

يقول الخبر المتداول على بعض المواقع الفنية وصفحات السوشيال ميديا ان منير مراد تزوج مرات ثلاث :

– الاولى من سيدة ايطالية وانجب منها ابنه زكي

– الثانية من الفنانة سهير البابلي وظل الزواج ٩ سنوات

– الثالثة من السيدة ميرفت شريف شقيقة الفنان تامر حسني ظلت معه الى ان رحل في عام ١٩٨١

وكل ما سبق صحيح تماما، لكن الخطأ جاء في إدعاء أن الفنان منير مراد تمسك بديانته اليهودية ولم يعتنق الإسلام.

وهنا الكارثة التي تم الترويج لها.

وتعنى أن الفنانة سهير البابلي قد تزوجت يهوديا .. وكذلك شقيقة تامر حسني .

وهو الأمر الغير صحيح تماما ، لان الفنان منير مراد أشهر اسلامه عام 1948 قبل أعوام من زواجه من الفنانة سهير البابلي، ثم زواجه من شقيقة تامر حسني.

وعانى منير مراد من الظلم في وفاته، فقد توفى يوم 17 أكتوبر 1981، بعد وفاة الرئيس محمد أنور السادات بأيام قليلة، فلم يلتفت أحد إلى موته وظلت الصحف تنعى “السادات”، ولم ينل “مراد” حظه سوى بخبر يتيم في جريدة “الأهرام”، فقد نشر خبر بتاريخ 18 أكتوبر 1981 بكلمات قليلة، بأن منير مراد توفى أمس إثر سكتة قلبية وذكر في الخبر معلومات قليلة عنه وعن أعماله.

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وكانت الشائعات قد انتشرت عن وفاته شريدًا خارج مصر، وهو أمر ينافي الحقيقة، كما انتشر أنه أسلم في الخمسينات ليتزوج من الفنانة سهير البابلي، لكن الحقيقة التي أكدها “الدويك” في كتابه، أن منير مراد أشهر إسلامه عام 1948، فقد كانت يكتب اسمه “موريس مراد” كمساعد مخرج في فيلم “ليلى بنت الأغنياء” الذي عرض لأول مرة في 28 أكتوبر 1946، ثم كتب اسمه “منير مراد” في فيلم “عنبر” الذي عرض في 1 نوفمبر لعام 1948، فقد غيّر اسمه بعد إسلامه مباشرة.

أما حسني شريف والد الفنان تامر حسني قد ولد في 14 مارس 1944، وشارك في عدد من الأفلام منها فيلم “مسعود سعيد ليه”، وله عدد من الأغاني الشهيرة منها “مين زيك مين”.

– بدأ نشاطه السينمائي في الستينيات وظهر فى عدة أفلام حتى نهاية الثمانينيات، منها فيلم جدعان حارتنا 1965، وكدابين الزفة 1986 والجوازة دي مش لازم تتم 1988.

– شارك في 8 أفلام كممثل في أدوار صغيرة أو دور المطرب، كان آخرها فيلم “الجوازة دي مش لازم تتم” في عام 1988.

– شارك بغناء التواشيح في مسلسل الحرملك لبوسي وكرم مطاوع، سنة 1983.

– سافر إلى سوريا لفترة من الزمن، وقالت عنه الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”،: “لو كمل في مصر كان بقى له شأن كبير”.

– تزوج من السيدة فاطمة الصباغ، وأنجب منها تامر حسني الفنان الشهير، وشقيقه حسام حسني مدير أعمال تامر، ثم انفصل عنها، وكان تامر بعمر 7 أعوام.

– وفقا لكتاب التياترجي لوسام الدويك، الذي يحكي قصة الفنان منير مراد، تزوجت ميرفت شريف” ابنة الفنان حسني شريف، من الفنان الراحل منير مراد، وظلت معه حتى وفاته، وميرفت شريف شقيقة تامر حسني من الأب.