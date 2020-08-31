تراند اليوم : أول يوم دراسي لأبناء هالة صدقي ..لبس مدرسة من فوق وبجامة من تحت

شاركت الممثلة المصرية ​هالة صدقي، متابعيها بصورة لابنتها وابنها، وهما يرتديان ملابس المدرسة، معلقة مازحة :”أول يوم مدرسة.. لبس المدرسة من فوق والبيجاما من تحت.. الله يخرب بيت الكورونا”.

وظهر في الصورة التي نشرتها ابنها وابنتها وهما يرتديان قميص المدرسة، لكنهما كانا يرتديان في الأسفل ثياب النوم.

وانهالت التعليقات على الصورة، فقالت الممثلة جومانة مراد :”ربنا يحفظهملك يا حبيبتي”، فيما قالت أخرى “سنة غريبة في كل حاجة”.

وعلق العديد من متابعي هالة صدقي حول الشبه الكبير بينها وبين ابنتها مريم.