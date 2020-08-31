تراند اليوم : حسن الشافعي يوجه نصيحة لجمهوره – شاهد

نشر الملحن حسن الشافعي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” .
و علق حسن الشافعى علي الصورة قائلا :” مهما كنت تنظر ، انظر إلى الأمام.”
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :
-صباح الحكم
-عندك حق
– برافو عليك
يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب “مامي كوسا” الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة عضو فريق “المدفعجية”.
”مامي كوسا”، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها في قصر المانسترلي في مصر.