تراند اليوم : حسن الشافعي يوجه نصيحة لجمهوره – شاهد

نشر الملحن حسن الشافعي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام” .

و علق حسن الشافعى علي الصورة قائلا :” مهما كنت تنظر ، انظر إلى الأمام.”

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-صباح الحكم

-عندك حق

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– برافو عليك

يذكر أن آخر أعمال حسن الشافعي الفنية كليب “مامي كوسا” الذي طرحه بالتعاون مع كل من الفنان أحمد سعد، والمطرب كنكة ‏عضو فريق “المدفعجية‎”.‎

‏”مامي كوسا”، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصويرها ‏في قصر المانسترلي في مصر.