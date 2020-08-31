تراند اليوم : الجمهور بيطبل لريهام سعيد : وحشتينا أوي – صورة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ريهام سعيد قائلة “صباح الفل” ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

صباح الورد – وحشتينى اووى – صباح القمر ياروحى

يذكر أنه فى الفترة الأخيرة نشبت خلافات حادة بين ريهام سعيد وصديقتها ريم البارودى ووصلت للقضاء، مما دفع أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للتدخل.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا في وقت سابق بوقف ريهام سعيد عن العمل الإعلامي لمدة عام بسبب تنمرها على أصحاب السمنة.