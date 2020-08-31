تراند اليوم : هناك فرق – بدل التشهير وضرب السمعة .. حملة دعم لدانا جبر بعد تسريب صورها

هذا أروع نموذج حتى الان للتعامل مع المبتزين والمسربين والهاكرز من معدومي الخلق والضمير.

مع تسريب صور خاصة جدا للنجمة السورية دانا جبر، لم ينتهي الأمر بحملات تشهير أو سباق محموم للنيل من سمعتها، بل على العكس، انطلقت حملات الدعم والتضامن ، بل والتشهير بالمبتز والمسرب … وهي التجربة الرائدة والرائعة التي تستحق أن تكون مثلا يحتذى به .

حيث أطلق مغردون حملة تضامن واسعة مع الممثلة السورية دانا جبر وذلك بعد تعرضها لـ “حملة ابتزاز وتشوه سمعة” عبر نشر صور خاصة لها عبر الإنترنت.

وبدأت القصة مع حساب إنستغرام تحت اسم “فضيحة دانا جبر”، والذي بدأ بنشر صور تعود للممثلة، وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول ونشر الصور من خلاله، وتم إغلاق حساب الإنستغرام بعد الإبلاغ عنه.

وحسب صفحة تابعة للممثلة، فإن جبر أكدت تعرضها “لحملة تشويه شرسة لسمعتها من قِبل شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها دون أن يحدد مطلبا واضحا وراء فعلته”. وأضافت بأن هذه الصورة “قديمة جدا وشخصية وغير معدة للتداول أو النشر”.

اهمل فيسبوك الرسالة التي بعث بها Dana Jabrنهاية فيسبوك الرسالة التي بعث بها Dana Jabr

“حراس الشرف”

وحظيت جبر بتعاطف واسع من قبل نشطاء وجمعيات ونسوية ومغردين، إذ رفض جميعهم “حملة الابتزاز والإساءة” التي تتعرض لها الفنانة، منددين بكل من ينشر الصور وداعين لمحاربة ظاهرة الابتزاز الالكتروني.

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واستخدم مغردون وسوم #متضامنون_مع_دانا_جبر و #الفضيحة_للمبتز تعبيرا عن دعمهم لها ومطالبين بمحاسبة المسؤولين.

وفي حين تحدث مغردون على ضرورة الحفاظ على خصوصية النساء بشكل عام، أكد آخرون، منهم صفحة “نسويات سوريات”، بأن “الصورة الخاصة ليست جريمة.. لكن السرقة والابتزاز هم الجريمة”، مشددين على أهمية “تجريم اختراق الخصوصية”.

كما تضامن مع جبر فنانون منهم الممثلة السورية تولين أيمن البكري، والتي خرجت في بث مباشر عبر صفحتها ونددت بمن وصفتهم بـ “حراس ونواطير الشرف”.

واستنكر آخرون تداول صور الفنانة عبر حسابات وهمية “لاستجداء التفاعل”، من قبل شريحة من الشباب العربي” واصفين هذا الفعل بالـ “سقوط الأخلاقي”.

وتنحدر دانا جبر من عائلية فنية عريقة فهي حفيدة الفنان محمود جبر والفنانة هيفاء واصف، شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وخالتاها الفنانتين ليلى ومرح جبر .