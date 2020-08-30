هيو جاكمان يضع شرطاً غريباً للمشاركة في "فيس أوف"

أعلن الممثل الأسترالي هيو جاكمان استعداده للمشاركة في فيلم "Face Off- فيس أوف"، بشرط عدم التصوير مع زميله الممثل رايان رنولدز.





ومازح "جاكمان" جمهوره بهذا الشرط، معلقاً على الشائعات الحالية حول مشاركته هو ورايان رينولدز بطولة فيلم أكشن مقتبس عن فيلم التسعينيات الكلاسيكي "فيس أوف" للبطلين جون ترافولتا ونيكولاس كيدج.

ويتناول الفيلم صراع شرطي لإثبات هويته بعد أن تمت سرقته على يد قاتل محترف بعملية جراحية متقنة.

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ووفقاً لموقع "سينما بليند" الأمريكي، تأتي هذه التعليقات في ظل الخلاف السينمائي الدائم بين جاكمان، الذي يقوم بدور البطل الخارق "وولفرين"، ورينولدز، الذي يقوم بدور عدوه الخارق "ديدبول".





وذكر الموقع أن التعليقات الأخيرة ما هي إلا مزاح بين الزميلين، إلا أن احتمالية إعادة إنتاج "فيس أوف" تظل قائمة، خاصةً مع سعي شركة "بارامونت" الأمريكية لإعادة إنتاج الأفلام الكلاسيكية الناجحة من التسعينيات.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول العمل المقبل، لكن المناوشات بين النجمين حول العمل الجديد تظل قائمة.