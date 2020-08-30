إلهام شاهين تكشف أنها كادت أن تموت على "المسرح" بسبب نور الشريف

كشفت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، أنها كانت ستموت على خشبة المسرح، بسبب مشهد يجمعها مع الفنان الراحل، نور الشريف، موضحة في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، اليوم الخميس، في حلقة مخصصة عن نور الشريف، أن الأخير اندمج بشكل كبير أثناء محاولة قتلها في آخر مشاهد العرض المسرحي، وشعرت أنها فقدت النفس تماما، وكان يفصلها عن الموت ثواني.



وتابعت إلهام شاهين أنه عقب انتهاء المسرحية، ظل نور الشريف يعتذر لها بسبب اندماجه في الدور، مؤكدة أن الشريف هو أقرب إنسان إلى قلبها، وأنها تعلمت وتتلمذت على يديه، وشاركته بطولة فيلم "العار" وقتما كانت طالبة في العام الأول بمعهد الفنون المسرحية.



وأشارت إلى كانت توافق على أي عمل يعرض عليها مع نور الشريف، واصفة إياه بـ"الموسوعة"، حيث يأتي عرض الحلقة الخاصة عن نور الشريف على فضائية "الحياة" المصرية، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 5 سنوات على وفاته في 11 أغسطس/ آب.



وتوفي الشريف في عام 2015، بعد أن أصيب بمرض سرطان الرئة، عن عمر يناهز الـ69 عاما، ويبلغ رصيده الفني، أكثر من 170 فيلما سينمائيا، ونحو 20 مسلسلا تلفزيونيا، وقرابة 10 مسرحيات، يشار إلى كثير منها باعتبارها علامات في تاريخ الفن المصري.

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