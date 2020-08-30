أحلام تكشف عن راتبها بأوَّل وظيفةٍ لها قبل دخولها عالم الغناء

حظيت تغريدة الفنانة الإماراتية أحلام، بتفاعل بين الجمهور بعدما كشفت عن راتبها المادي الأول الذي تقاضته من وظيفتها الأولى قبل شهرتها ودخولها عالم الغناء.وأكدت أحلام على أهمية أول راتب ردا على الصحافية السعودية سحر أبوشاهين التي اعتبرت أن راتب أول وظيفة ليس مهما لأن تكوين الخبرة هو الأهم حتى الحصول على عمل أفضل، وأضافت أنها عملت كمدرّسة في أحد المعاهد لتساعد عائلتها في المصروف، وكشفت أنها كانت تتقاضى مبلغ ألف ريال.وكتبت في تغريدتها: "صحيح أنا بدأت العمل في مدرسة إبتدائي كمدرسة بألف ريال، وكنت أعول أسرتي مع إخواتي وهذه كانت البداية، براڤو عليكي والمسئولية تبدأ من الصفر.. اسمحوا مروري".

وأشاد متابعون بموقف أحلام ورأيها في الموضوع، مشددين على أهمية الراتب في الوقت الحالي في بداية العمل الذي سيساعد بكل تأكيد في تغطية بعض النفقات حتى وإن كان قليلا، وأضافوا أن الأغلب يبحث عن الخبرة في بداية عمله حتى يطوّر مهاراته ويصقل موهبته المهنية، وهذا الاتجاه صحيح أيضًا لأن الكل عمل بهذه الطريقة في البداية مع تقاضيهم رواتب قليلة ساندتهم وساعدتهم في مواصلة مسيرتهم، حتى دخلوا معترك العمل في أعمال أخرى، وتمكنوا من تطوير أدائهم المهني.

تفاجأ البعض أن الفنانة الإماراتية أحلام كانت مدرسة قبل دخولها الغناء، مشيرين إلى أنهم لم يسمعوا عن مهنتها هذه من قبل، موجهين لها الإشادة حول إعالتها لعائلتها، وحتى بعد دخولها عالم الفن، فقد أثبتت جدارتها، إن كان في الغناء أو من خلال نشاطاتها الخيرية.وكتبت أحلام الإثنين، تغريدة عبر صفحتها على تويتر قالت فيها: "يا رب سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة ويسر لي كل أمر عسير، وقُل لما أريد كُن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا قادرا على كل شيء، يا رب أيام جميلة وأخبار مفرحة وراحة بال وتوفيق من عندك".



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