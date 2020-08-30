مهرجان برلين السينمائي الدولي يقرر تجاهل "الذكورة والأنوثة" في جوائزه

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي برليناله أنه ابتداء من العام المقبل ستكون جوائزه الخاصة بالأداء محايدة للجنس، ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد بدون التمييز بين الممثلين والممثلات.

وقال مديرا المهرجان ماريته ريسنبيك وكارلو خاتريان: "نعتقد أن عدم فصل الجوائز في مجال التمثيل على أساس الجنس هو إشارة إلى وعي أكثر حساسية تجاه النوع الجنسي في صناعة السينما".

وعلى الرغم من الجائحة، سيُقام المهرجان في فبراير المقبل كـ"حدث مادي"، بحسب بيانات المنظمين، وأضاف المنظمون أنه سيُجرى توفير أكبر قدر ممكن من العناية لضمان سلامة جميع الضيوف.

ويعد مهرجان برليناله، المقرر إقامته في العاصمة الألمانية، من 11 حتى 21 فبراير 2021، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، إلى جانب مهرجان كان والبندقية، وسينطلق المهرجان بالفيلم الكندي الأيرلندي My Salinger Year عن قصة كاتبة شابة تعمل كمساعدة بوكالة ناجحة للأعمال الأدبية لتتولى مسؤولية الرد على خطابات المعجبين.

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ويوثق الفيلم ملامح عالم الأدب في نيويورك قبل الثورة الرقمية، ومن المتوقع أن تحضر بطلة الفيلم سيغورني ويفر العرض الأول للفيلم في أولى أيام المهرجان.

وكان على الإدارة الجديدة للمهرجان التعامل سريعا مع ما لحق بدور العرض السينمائية في برلين من تغييرات، حيث أغلق مجمع السينما الواقع بساحة "بوتسدامر بلاتس" أبوابه، فضلا عن خروج مواقع أخرى من قائمة الأماكن المتاحة لعرض أفلام المهرجان، وبذلك تحول مجمع كوبيكس السينمائي، الواقع بساحة ألكسندربلاتس الشهيرة، من موقع ثانوي إلى واحد من المواقع الرئيسية للمهرجان

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