شكرا لقرائتكم خبر عن محمد على رزق جراح فى مسلسل "خيط حرير" مع مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان محمد على رزق دور طبيب جراح خلال أحداث مسلسل مى عز الدين "خيط حرير"، ويدعى "مجدى"، وزوج هنادى مهنا فى العمل، حيث يواصل فريق العمل تصوير المسلسل فى الديكورات الخاصة بالعمل، وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية، حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخير "البرنسيسة بيسة"

والعمل من بطولة كل من الفنانة مى عز الدين ومحمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيقولا معوض، مى سليم، أحمد خليل، يوسفعثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ونسمة النجار، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر الذى تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل "زلزال" معتبرة أنه من أكثر المخرجين التي تحبهم على المستوى الشخصى وتقدم هنادى من خلال المسلسل شخصية جديدة ومفاجأة تقدمها لأول مرة كما أكدت في تصريحات خاصة.