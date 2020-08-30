شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يغنى "زي ما إنتى" عبر تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف تليفزيون الخليج 365، الملحن عزيز الشافعي ضمن فقرة فنية داخل التغطية الرئيسية اليوم، والتي تم خلالها استعراض مشوار الملحن عزيز الشافعي على مدار 18 عاما بدأها بأغنية "بلاش الملامة" مع الفنان خالد سليم، والتي قال عنها أنها كانت بداية مشواره الفني.

وأشار الشافعي إلى أن ألحانه منذ البداية وحتى الآن يتم استلهامها من الطابع المصري، وقال "أنا راجل مصري وبتأثر بكل اللي حوليا وبستلهم منهم الألحان الجديدة، وأحوال دائما الحفاظ على الطابع المصري في جميع ألحاني، بجانب التأثر بكل الملحنين المصريين الكبار بداية من سيد درويش ومحمد عبد الوهاب ومرورا بالسنباطي وبليغ حمدي وكمال الطويل، وأحاول من وقت لآخر تقديم حلول وسط لخلق توازن بين الفلكلور المصري وبين ذوق المستمعين الجدد من الأجيال الصاعدة".

وعن تجربته مع رامي صبري، أشار الشافعي إلى أنه سعيد بالتعاون معه خاصة الأغنية الأخيرة "حياتي مش تمام"، أما أغنية زي ما انتي فأوضح الشافعي أنها خاصة بالفنان عمرو دياب وليس رامي صبري، ثم قام بغناء الأغنية لايف عبر تليفزيون الخليج 365.