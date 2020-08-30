شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الرسمى لعرض فيلم السيرة الذاتية لبيلى هوليداى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "Paramount Pictures" عن الموعد الرسمي لعرض فيلم السيرة الذاتية الخاص بأسطورة موسيقي الجاز الأمريكية بيلي هوليداي والتي تجسد دورها في الفيلم النجمة العالمية اندرا داي، فمن المقرر أن يبدأ عرض فليم السيرة الذاتية الخاص ببيلي هوليداي و الذي يحمل اسم "The United States vs. Billie Holiday" يوم 12 فبراير 2021 و ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية أي قبل أيام معدودة من إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار والذي يعد الحدث الفني الأهم والأكبر في العالم.

وأشارت تقارير تداولتها المواقع الفنية الشهيرة أن الفيلم سيمثل الظهور السينمائي الثالث لأندار داي فقط، بعد تقديمها أدوار أصغر في "Cars 3" و "Marshall"، وفيلم "The United States vs. Billie Holiday" يستعرض العديد من المحطات التي مرت بها أيقونة موسيقي الجاز بيلي هوليداي، والفيلم من إخراج لي دانيالز و يشارك أندريا داي بطولة العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم دانا جوريار وروب مورجان وتوني بيل و وناتاشا ليون وميلفين جريج و غيرهم الكثيرين .