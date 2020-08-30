شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الخيال العلمى "موسى" يدخل مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات سينرجي فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى"، إذ تم استئناف التصوير منذ شهرين بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، ودخل الفيلم في مرحلة المونتاج وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، ومن المرتقب طرح الفيلم في السينمات قريباً.

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى، وهى سينرجى فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وتدور أحداثه الفيلم في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون الروبوت هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

Advertisements

يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، أحمد العوضي، أحمد حاتم، سارة الشامي، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.