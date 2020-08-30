شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى والعسيلى يتألقان فى زفاف ياسر الحريرى ويغنيان "اختراع".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير فى الاحتفال بزفاف الـ dj ومنظم الحفلات الشهير ياسر الحريري وخبيرة التجميل إيمان العبد. وأحيا النجم تامر حسنى حفل الزفاف الذى أقيم بأحد شواطئ الساحل الشمالى بعدد كبير من أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني، بالإضافة إلى أحدث أغنياته التي طرحها منذ يوم واحد وحققت نجاحا كبيرا وهى "اختراع" بعد أن استدعى العسيلى للغناء معه على المسرح، وهو ما لبى طلبه وأحدثا حالة من البهجة والحب وسط الحضور، كما شارك تامر حسنى في الغناء أيضا كل من محمد نور ومصطفى حجاج.

وفى سياق متصل، ما زالت أغنية "اختراع" للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي تحقق مشاهدات ضخمة على يوتيوب، إذ أصبحت تريند رقم 1 لأكثر الفيديوهات مشاهدة على الموقع في مصر بأكثر من 3.400 مليون مشاهدة فى غضون 40 ساعة، وهى من إخراج تامر حسنى، بينما كلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.