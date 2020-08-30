أحمد عبدالوهاب وكريم سامي: العمل مع أشرف عبدالباقي في "صباحية مباركة" شرف لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الكاتب أحمد عبدالوهاب والكاتب كريم سامي (كيمز)، مؤلفا "صباحية مباركة"، أن المسرحية تختلف عما قدموه في الموسم الخامس والسادس لمسرح مصر.

وأضافا أن الاختلاف يأتي من عدم اعتماد العرض على الاسكتشات والارتجالات التي يقدمها أعضاء مسرح مصر، ولكن ظهر الثنائي علي ربيع وأوس أوس في مسرحية طويلة تعتمد على الكوميديا والإثارة.

وتدور أحداث المسرحية حول جريمة قتل، وفي نهاية كل فصل يحدث مفاجأة، وتابع مؤلفا العرض "هذا نوع مختلف ولكن بالطبع أضفى ربيع وأوس أوس حس الدعابة الخاص بهم على المسرحية والذي يحبه الجمهور" وذلك خلال حضورهما كواليس عرض المسرحية أمس مع الجمهور وأبطال العمل.

وقال كريم وعبدالوهاب "العمل مع الفنان أشرف عبدالباقي دائما محفز على الإبداع منذ بداية مشاركتنا في فريق العمل لمسرح مصر في الموسم الخامس والسادس، ولن تكون مسرحية صباحية مباركة الأخيرة لنا مع أشرف عبدالباقي".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، سليمان عيد، أحمد سلطان، طاهر أبو ليلة، حسام داغر، وإخراج أشرف عبدالباقي وتأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي (كيمز).

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أحمد عبدالوهاب مؤلف وممثل، كانت بدايته في مسرح جامعة كلية التجارة ثم التحق بورش التمثيل في مسارح الدولة حتى انضم إلى الدفعة الثالثة بمركز الأبداع الفني ورشة خالد جلال. شارك خلالها كممثل في العديد من المسرحيات منها "كوميديا مكبث" و" طقوس الإشارات والتحولات"، كما قام بتأليف أفلام قصيرة منها فيلم "الباب" الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان "مشروع أفلام 48 ساعة"، وفيلم "المشهد الأخير" الذي شارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر ومهرجان زاوية للأفلام القصيرة وملتقى رؤية لسينما الشباب ومهرجان شنيت الدولي الذي حصل الفيلم فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

قدم عبدالوهاب نفسه كممثل ومؤلف في برامج "مايصحش كده" لعمرو راضي، "ده كلام" لسالي شاهين، " أخر الليل" لهشام منصور وقام بالمشاركة في كتابة مسلسلات " شاش في قطن" و"عزمي وأشجان" والموسم الخامس والسادس من مسرح مصر، ومؤخرا قدم أول مسرحية طويلة من تأليفه "صباحية مباركة".

وفي 2020 سيعرض أول أفلامه الروائية "الخطة العامية" بطولة علي ربيع ومحمد عبدالرحمن و غادة عادل. وخلال الفترة السابقة قام بالمشاركة في التمثيل في أعمال "يا عدوي في قلب الحدث"، "إسماعيل يس"، "تفاحة أدم"، "أنا عشقت"، "أرض النعام"، " فكرة بمليون جنيه".

كريم سامي الشهير بـ "كيمز" مؤلف وممثل ومخرج. خريج كلية تجارة إنجليزي جامعة عين شمس، والمعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والأخراج والدفعة الثالثة بمركز الأبداع الفني ورشة خالد جلال. قام خلال دراسته بالتمثيل في أكثر من 54 عرض مسرحي وإخراج 9 عروض مسرحية التي شاركت في عدة مهرجانات دولية وعربية ومحلية، لعل أهمها مسرحية "الخروج على النص" التي حصلت على ما يقرب من 20 جائزة في مهرجانات محلية وعربية، منها جائزة أفضل مخرج لكريم سامي بالمهرجان العربي زكي طليمات. كما قام بالمشاركة في تأليف الفيلم القصير "الباب" الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان "مشروع أفلام 48 ساعة".

شارك كمخرج منفذ في مسرحية 3 أيام في الساحل لمحمد هنيدي. وعلى صعيد التأليف قدم الموسم الخامس والسادس من "مسرح مصر" ومسرحية "صباحية مباركة"، وسيعرض له في 2020 أول فيلم روائي من تأليفه بعنوان "الخطة العامية"، وقام بالمشاركة في كتابة مسلسل "عزمي وأشجان" و"شاش في قطن" وتأليف وتمثل في برامج "ده كلام" و"أخر الليل". كما شارك في التمثيل بمسلسلات"بدون ذكر أسماء" ، "فيس أبوك" و"الشارع اللي ورانا" وأفلام "قط وفأر" و "ولاد رزق 2"