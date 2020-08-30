بيتر ميمي ينتهي من تصوير فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشري، وأفلام مصر العالمية الانتهاء من تصوير فيلم الأكشن والخيال العلمي "موسى"، إذ تم استئناف التصوير منذ شهرين بعد فترة توقف كبرى بسبب جائحة كورونا.

ويبدأ بيتر عملية المونتاج، وإضافة المؤثرات البصرية باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، ومن المرتقب طرح الفيلم في السينمات قريباً.

الفيلم يقدم أول قصة روبوت في السينما العربية، من خلال طالب في كلية هندسة يخترعه ليساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كل من النجوم كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة وصلاح عبدالله، ويشارك في إنتاجه ثلاث من كبرى شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجي فيلمز (تامر مرسي)، نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتتولى شركة دولار فيلم توزيع الفيلم داخل مصر، التوزيع الخارجي لشركة الطاهر ميديا برودكشن.



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