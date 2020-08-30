منة فضالي ترد على منتقدي سفرها: "هو حرام يعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة منة فضالي عن استيائها الشديد من تعليق عدد من متابعيها، عن سفرها لبعض الأماكن الساحلية.

وكتبت "منة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "فيه ناس بعتالي تقولي ما إنتِ بتسافري أهو و لا همك اللي بيحصل، أحب اقولك إن الصورة دي الصيف اللي فات وأنا ماتحركتش من بيتي أبدا وحتي لو سافرت هو حرام يعني اللي بيسافر بيكون وحش ولا في دماغه ما يمكن مسافر لأنه مخنوق أو هربان من هم أو أي سبب".

وأضافت: "ليه كده وليه أنا بالذات اللي بتعملوا معايا كده محدش يعلم أنا فيا إيه ممكن أتصور وأنزل صور وأنا مش سعيدة، مش لازم نحكم علي الناس ربنا وحده هو اللي يعلم بحالي".

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وتابعت: "أنا بعدت عن كل حاجة، عن الناس لأني زهقت بجد، أرجوكم بلاش كده وشكرا للي حيفهم كلامي صح لأن أغلبكم بيقولي إنتِ تنكة، وأنا لا تنكة ولا زفت، واللي مضايق مني ممكن يشيل نفسه من عندي عادي جدا بمنتهي الأدب، أشكركم".

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.