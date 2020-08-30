"سندي".. هكذا هنأ مصطفى بسيط شقيقه بزواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان مصطفى بسيط على تهنئة شقيقه أحمد بزواجه من إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر.

ونشر "بسيط" صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب، أخويا الكبير".

Advertisements

وأضاف بسيط: " سندي، كل حاجة حلوة في حياتي اتجوز، وأختي الكبيرة القمر بنت القمر، ربنا يجعلها فتحة خير عليكم و يرزقكم بالذرية الصالحة".

وحضر الحفل عدد من الفنانين، أبرزهم محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطوبتهما في شهر فبراير من العام الماضي