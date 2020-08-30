فيديو .. حكيم يطرح برومو صحاب اونطة

طرح الفنان حكيم البرومو الرسمي لأحدث كليباته، والذي يحمل اسم صحاب اونطة، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب صحاب اونطة من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، والمقرر Advertisements طرحه قريبًا. طرحه قريبًا. يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رقصوني، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة.

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