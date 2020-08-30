صور .. مادلين مطر توجه رسالة شكر لجميع من احتفل بعيد ميلادها

نشرت الفنانة مادلين مطر بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجهت مادلين مطر رسالة شكر لجميع من احتفل بعيد ميلادها قائلة: كلمة شكر قليلة لكل المحبين والاصدقاء الي بالرغم من Advertisements الظروف الصعبة الي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة ع شفافي وما نسيو عيد ميلادي .. كل سنة بيتحول شهر آب لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل اهلي و اصدقائي و محبيني ميشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم الي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة. الظروف الصعبة الي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة ع شفافي وما نسيو عيد ميلادي .. كل سنة بيتحول شهر آب لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل اهلي و اصدقائي و محبيني ميشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم الي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة. يذكر أن الفنانة مادلين مطر طرحت مؤخرًا كليب بعنوان طمن قلبك، والكليب من إخراج مي الياس، والأغنية من كلمات سلامة علي، وألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، كما كسر الكليب حاجز الـ 8 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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