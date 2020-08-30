أعلن النجم خالد سليم عن بدء تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم جمال حريم وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح خالد سليم قائلًا: مساء الفل علي كل حبايبي في الوطن العربي .. بدأت تصوير Advertisements مسلسلي الجديد دعواتكم بالتوفيق. مسلسلي الجديد دعواتكم بالتوفيق. ومسلسل جمال حليم من إخراج منال الصيفي، وبطولة كل من نور، خالد سليم، كريم عبد الخالق، حازم سمير، إسلام جمال، محمد شاهين، فراس سعيد، دينا فؤاد، رنا رئيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. خالد سليم يعلن بدء تصوير مسلسله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.