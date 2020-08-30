صور .. تفاصيل حفل زفاف شقيق مصطفى بسيط على شقيقة مصطفى خاطر

احتفل الفنان مصطفى بسيط، بزفاف شقيقه أحمد على إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر، حيث أقيم حفل الزفاف داخل إحدى الفنادق الكبرىبمحافظة الجيزة.
وحضر الحفل بعض نجوم الفن من بينهم: محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوسأوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، بالإضافة إلى بعض أصدقاء العروسين.
وكان أحمد شقيق الفنان مصطفى بسيط وإسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر احتفلا منذ عام بخطوبتهما.
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