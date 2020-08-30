شاهد .. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة

احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر رمضان صورة برفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لبدء تصوير مسلسل موسى، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من محمد رمضان، إيمان العاصي، أيتن عامر، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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